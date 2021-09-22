Москва, , 14:25 — REGNUM Россия выполняет обязательства перед потребителями газа в Европе, при этом нарастить поставки непроданного газа невозможно. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил 22 сентября журналистам.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

Представитель Кремля прокомментировал заявление старшего советника Госдепартамента США по энергетической безопасности Амоса Хохштейна о том, что России следует как можно скорее увеличить транзит газа через Украину в Европу, так как в некоторых странах газа может не хватить из-за холодной зимы. Песков подчеркнул, что Россия «на 100% и даже больше» выполняет свои обязательства, предусмотренные контрактом, и даже близка к историческому максимуму по объёмам поставок газа в Европу.

Он указал на «очень простую истину». Сначала газ продают, потом добывают, и только потом направляют потребителю.

«Невозможно транзитировать газ, не продав его», — подчеркнул Песков.

Чтобы нарастить поставки, нужно, чтобы Европа закупила больше газа, но здесь начинаются вопросы к европейцам. Они стали делать акцент на спотовых поставках, а это приводит к скачкообразному росту цен, добавил он.

Читайте также: США давят на Россию из-за газового кризиса в Европе