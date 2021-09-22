Первоуральск, Свердловская область, 22 сентября, 2021, 14:22 — ИА Регнум. В Свердловской области сошли с рельсов четыре железнодорожных вагонов с рудой. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

DanielCD~commonswiki Железная руда

Инцидент произошёл в Первоуральске, в полдень 17 сентября на 14-м подъездном пути необщего пользования (принадлежит АО «Русский Хром 1915»). «Три вагона гружённые рудой и один порожний», — уточнили в ведомстве.

Следователи Центрального межрегионального следственного управления на транспорте проводят проверку по факту инцидента. Транспортная прокуратура также начала свою проверку.

Устанавливается все причины и обстоятельства происшествия. Пострадавших в результате схода нет.