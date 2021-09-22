Москва, 22 сентября, 2021, 14:09 — ИА Регнум. Ряд развивающихся стран не смогли сдержать темпы инфляции на фоне постковидного восстановления и уже имеют темп роста цена, измеряемый в двухзначных числах. Об этом 22 сентября заявила председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина в Совете Федерации.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Эльвира Набиуллина

«В некоторых развивающихся странах, если вы посмотрите статистику, инфляция уже ускорилась до двухзначных чисел и пока не замедляется, так как там подстройка ключевой ставки отстаёт от роста инфляционных ожиданий», — заявила Набиуллина.

«Очевидно, что мы не хотим последовать по тому же пути. Сейчас мы ожидаем, что с учётом нашей денежно-кредитной политики, инфляция вернётся к уровню 4−4,5% во второй половине следующего года», — указала она.