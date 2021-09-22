Нальчик, 22 сентября, 2021, 14:07 — ИА Регнум. В Кабардино-Балкарии число скончавшихся от осложнений после заражения коронавирусом достигло 776 человек. За прошедшие сутки умерли еще трое пациентов. Такое же число умерших было зафиксировано днем ранее, сообщили 22 сентября в региональном оперативном штабе.

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В настоящее время проходят лечение в ковидных госпиталях 560 пациентов, в том числе с неподтвержденными и подтвержденными диагнозами. В тяжелом состоянии находятся 74 человека. Всего в Кабардино-Балкарии оказывают помощь больным с COVID-19 в четырех госпиталях. Общее число мест в них составляет 685.

За прошедшие сутки в республике подтверждены тесты на ковид у 67 человек. Выздоровели — 79 пациентов. Общее число носителей коронавируса достигло 31 308 человек, из них сумели справиться с болезнью 29 515 пациентов.