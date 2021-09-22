Кишинёв, , 14:07 — REGNUM Министерство внутренних дел Молдавии не рассматривает вопрос о повышении пенсионного возраста для правоохранителей. Об этом говорится в заявлении главы МВД республики Анны Ревенко, обнародованном 22 сентября.

Флаг Молдавии Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Я считаю, что политические интересы — как правительства, так и оппозиции — должны быть отражены в законодательных проектах парламента Молдавии, а не в дезинформации, распространяемой некоторыми политиками, пытающимися восстановить электоральный рейтинг», — говорится в заявлении главы МВД.

Ревенко отметила, что в случае обсуждения законопроекта о повышении пенсионного возраста для правоохранителей будет учтено мнение сотрудников МВД. Она также призвала коллег избегать непроверенных источников информации при необходимости дополнительных разъяснений спрашивать «напрямую».

Стоит отметить, что ранее депутат парламента Молдавии от правящей партии «Действие и солидарность» Дан Перчун в эфире одного из телеканалов заявил о своём возмущении, что сотрудники тюрем, где день службы считают при выслуге за три, рано выходят на пенсию. Он отметил, что в стране в связи с этим есть пенсионеры в возрасте 32 лет.