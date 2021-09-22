В Костроме осудили многодетного отца, оставившего детей в опасности
Кострома, 22 сентября, 2021, 14:31 — ИА Регнум. В Костроме осудили многодетного отца, чьи дети едва не погибли на пожаре. Об этом сообщает следственное управление Следственного комитета РФ по Костромской области.
Пожар в многоквартирном доме в микрорайоне Венеция произошёл 6 июня 2021 года. Очагом возгорания стала кухня квартиры, где находились трое детей в возрасте двух, трёх и десяти лет. Один из них поджёг диван зажигалкой для газовой плиты. В момент пожара в квартире не было взрослых — мать детей гуляла на улице с дочерью, оставив остальных ребят на попечение отца, который отлучился из квартиры. Отец семейства знал, что ранее его сын пытался играть с зажигалками, но не убрал опасный предмет в недоступное место.
По статье «Оставление в опасности» мужчине назначили наказание в виде обязательных работ сроком на 160 часов. Отметим, что максимальная санкция этой статьи предполагает лишение свободы на срок до 1 года. При вынесении приговора суд учёл условия жизни семьи, «полное признание и раскаяние» отца в содеянном.