Кострома, 22 сентября, 2021, 14:31 — ИА Регнум. В Костроме осудили многодетного отца, чьи дети едва не погибли на пожаре. Об этом сообщает следственное управление Следственного комитета РФ по Костромской области.

Группа ВКонтакте «Кострома» Спасение детей из горящей квартиры очевидцами

Пожар в многоквартирном доме в микрорайоне Венеция произошёл 6 июня 2021 года. Очагом возгорания стала кухня квартиры, где находились трое детей в возрасте двух, трёх и десяти лет. Один из них поджёг диван зажигалкой для газовой плиты. В момент пожара в квартире не было взрослых — мать детей гуляла на улице с дочерью, оставив остальных ребят на попечение отца, который отлучился из квартиры. Отец семейства знал, что ранее его сын пытался играть с зажигалками, но не убрал опасный предмет в недоступное место.

По статье «Оставление в опасности» мужчине назначили наказание в виде обязательных работ сроком на 160 часов. Отметим, что максимальная санкция этой статьи предполагает лишение свободы на срок до 1 года. При вынесении приговора суд учёл условия жизни семьи, «полное признание и раскаяние» отца в содеянном.