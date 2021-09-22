Париж, 22 сентября, 2021, 14:06 — ИА Регнум. Французские компании Ubisoft и Funforge анонсировали настольную игру по мотивам франшизы Far Cry. Информация о ней появилась 22 сентября на странице Funforge в Twitter.

(сс) Skitterphoto Настольная игра

https://twitter.com/Funforge/status/1440250619701313536

Игра будет называться Far Cry Beyond. Подробности игрового процесса и дата выхода пока не раскрываются.

Напомним, что сейчас Ubisoft готовит к релизу игру Far Cry 6. Роль главного антагониста в ней исполнил популярный актёр Джанкарло Эспозито.