Токио, 22 сентября, 2021, 14:12 — ИА Регнум. Тюнинговая компания Liberty Walk представила проект по дизайну внешнего вида внедорожника Toyota Land Cruiser нового поколения. Изображения модернизированной модели размещены на сайте компании.

Liberty Walk Toyota Land Cruiser от Liberty Walk

Land Cruiser получит аэродинамический обвес и новые колёсные диски, которые кардинально изменят облик внедорожника.

Так, тюнеры поменяли передний бампер Land Cruiser, за счет которого несколько уменьшился угол въезда машины, однако были оптимизированы аэродинамические характеристики.

Модернизированная модель имеет новый капот с отделкой «под карбон». На месте фирменной эмблемы японской марки появилась надпись Liberty Walk.

Тюнеры расширили колесные арки Toyota Land Cruiser 300 с помощью накладок с воздухозаборниками. На корме появился диффузор.

Ранее Toyota представила в России спецверсию Land Cruiser 300 GR Sport, разработкой которой занималось спецподразделение Gazoo Racing.

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