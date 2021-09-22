Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания, 22 сентября, 2021, 14:04 — ИА Регнум. В случае, если лава, извергаемая из вулкана Кумбре-Вьехо на испанском острове Пальма, достигнет моря, то это не вызовет волны цунами. Об этом испанскому изданию La Razón заявил вулканолог Хосе Луис Баррера.

Цитата из видео на YouTube Извержение вулкана Кумбре-Вьеха. Испания

По его словам, объем лавы «не является чрезмерным», и этого объёма не хватит, чтобы создать волну.

«Это не склон холма. Это не Индонезия», — говорит Баррера.

В этой связи, полагает специалист, возможность появления цунами маловероятна.

При этом, по словам Барреры, газы, выбрасываемые вулканом, достигают высоты около 500 метров, что подтверждает, что это не «сверхвзрывное» извержение, которое исключает одно из двух предпосылок для создания цунами. Специалист отметил, что количество газов, которое испускает вулкан, является умеренным, так что они будут легко рассеиваться в воздухе, поскольку ветер несет эти газы на юг, а не на северо-восток, где расположен аэропорт.