Самолёт Ан-26 пропал в Хабаровском крае – все новости
В Хабаровском крае 22 сентября пропал с радаров самолёт Ан-26. Эту информацию подтвердили в ГУ МЧС России по региону.
На место возможного нахождения воздушного суда выдвинулись спасатели. Информация об инциденте поступила в Центр управления в кризисных ситуациях в 18:45 по местному времени.
Уточнялось, что самолёт, совершавший технический полёт, пропал с радаров в 38 км от аэропорта города Хабаровска, предположительно в районе заповедника Хехцир. По предварительным данным, на борту находился лётный состав в количестве шести человек.
Для поиска привлечён вертолёт Росавиации. Из Хабаровска на место происшествия выдвинулись спасатели.
Поиски осложняют тёмное время суток и неблагоприятные метеоусловия. Подробности — в трансляции ИА REGNUM.
В Хабаровском крае перестал выходить на связь самолёт Ан-26.
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Уголовное дело после потери связи с самолётом Ан-26 в Хабаровском крае возбудили следователи. Об этом 22 сентября сообщает пресс-служба Следственного комитета России.
Об этом: В Хабаровском крае возбудили дело после потери связи с самолетом Ан-26
В Хабаровском крае спасатели выдвинулись на место возможного нахождения самолёта Ан-26, который 22 сентября перестал выходить на связь.
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«На борту самолёта находились шесть членов экипажа. По данному факту следственными органами Восточного межрегионального СУТ СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ», — говорится в сообщении СКР.
Для проведения поисков пропавшего в Хабаровском крае самолета Ан-26 вылетел вертолет Ми-8 МЧС России со спасателями. Об этом 22 сентября сообщает пресс-служба МЧС России.
Подробности в материале: На поиск пропавшего под Хабаровском Ан-26 вылетел вертолет МЧС РФ Ми-8
Очевидец Владимир Тараненко рассказал об инциденте с Ан-26 под Хабаровском: «Около 7 вечера местного времени этот Ан-26 пронесся на бреющем полете прямо над домом моим на очень низкой высоте в сторону Тополево. Настолько низко шел, что мог вышки связи задеть. Я еще подумал, нельзя так летать, разобьется. Позвонил 112. А тут в новостях узнал — воткнулся в сопку в заповеднике» (цитата по информации телеграм-канала «112»).
Ан-26, по имеющейся предварительной информации, мог разбиться в Большехехцирском заповеднике под Хабаровском.
По предварительным данным, он столкнулся с сопками в районе Большехехцирского заповедника.
Поиски осложнены плохой погодой и темным временем суток. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности.
Что известно о пропавшем под Хабаровском военном самолёте Ан-26:
Цитата канала lentadnya.
Борт RA-26 673 принадлежал компании «Летные проверки и системы», первый полёт совершил в 1979 году. Ан-26КПА до сих пор используется как летающая лаборатория для планового облёта радиотехнического оборудования действующих аэродромов.
Спасатели отложили поиски пропавшего с радаров Ан-26 до утра из-за темного времени суток и сильного ветра.
Предположительно, он разбился в 7,5 километра южнее поселка Корфовский на территории Большехехцирского заповедника.
Напомним, ранее в этом году в России произошло тяжелое авиапроисшествие с пассажирским самолетом Ан-26Б-100 на Камчатке. При крушении самолета этого типа 6 июля 2021 года погибли 28 человек, шесть из которых — члены экипажа. Среди причин трагедии в промежуточном отчёте Межгосударственного авиационного комитета называется ошибка экипажа.
Самолет Ан-26, с которым ранее была утеряна связь в Хабаровском крае, вел проверку наземных средств радиотехнического обеспечения полетов на территории региона. Об этом 22 сентября говорится в сообщении пресс-службы СК РФ.
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Двухмоторный турбиновинтовой самолет Ан-26 был разработан ОКБ Антонова как военно-транспортный самолет на основе пассажирского самолета Ан-24. Самолет рассчитан на короткие и средние дистанции, до двух тысяч километров. У самолет два турбовинтовых двигателя и вспомогательный турбореактивный двигатель. Свой первый полет Ан-26 совершил 21 мая 1969 года. Производство самолетов Ан-26 продолжалось вплоть до 1986 года.
По данным Гидрометцентра России, на юге Хабаровского края сохраняются сложные погодные условия — дождь, местами ливневый. Скорость ветра местами до 15−20 м/с.
Видеокомментарий ГУ МЧС России по Хабаровскому краю:
Операция по поиску пропавшего в Хабаровском крае самолета Ан-26 не будет приостанавливаться на ночь. Об этом 22 сентября сообщили в ГУ МЧС РФ по региону.
Об этом: Поиски пропавшего под Хабаровском Ан-26 не будут приостанавливать на ночь
Кадры поисков пропавшего в Хабаровском крае самолёта Ан-26 опубликовал 22 сентября РЕН ТВ.
Читайте подробнее: Опубликовано видео поисков самолёта Ан-26 под Хабаровском
Аэромобильная группировка МЧС России продолжает поиски самолета Ан-26 в Хабаровском крае, сообщили в ГУ МЧС по региону. Ведётся осмотр тайги, задействованы более 70 спасателей и 20 единиц техники.
«Поиски осложнены темным временем суток и неблагоприятными метеоусловиями, таёжной и горной местностью. Поэтому определены несколько групп, которые проведут рекогносцировку местности на автомобилях высокой проходимости. С наступлением светлого времени суток будут привлечены все силы и средства группировки для обследования местности. При благоприятных метеоусловиях планируется задействовать авиацию», — рассказали хабаровские спасатели.
Видео: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
Самолет Ан-26, пропавший с радаров 22 сентября в 38 км от аэропорта Хабаровска, найден, пишут со ссылкой на поступившую информацию «Известия». Никаких подробностей не приводится. Официально информация не подтверждена.
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Комиссия, расследующая причины пропажи самолёта Ан-26 под Хабаровском, сформирована 22 сентября Межгосударственным авиационным комитетом, сообщили в пресс-службе МАК. Ранее ИА REGNUM сообщало, что появились сведения о том, что Ан-26 нашли. Однако в МЧС эту информацию не подтвердили. Поиски проходят в тёмное время суток.
Читайте подробнее: МАК расследует происшествие с Ан-26 под Хабаровском
ЗАО «Летные проверки и системы», которой принадлежит пропавший Ан-26, имеет в своем парке не только такие самолеты, но и схожие с ними Ан-24Б. Компания зарегистрирована 23 января 2003 года. Заказчиками услуг ЗАО «Летные проверки и системы» являются более 300 аэропортов гражданской авиации. Кроме того, компания занимается коммерческими транспортными перевозками.
К предполагаемому месту нахождения пропавшего с радаров самолёта Ан-26 вылетел утром 23 сентября вертолёт Ми-8.
Читайте подробнее: К поискам пропавшего Ан-26 под Хабаровском подключилась авиация МЧС
Поиски пропавшего под Хабаровском самолёта Ан-26 не приостанавливались несмотря на сложные погодные условия и темное время суток.
Об этом: Поиски пропавшего с радаров Ан-26 велись всю ночь под Хабаровском
Сотрудники МЧС установили возможное место крушения самолёта Ан-26 в Хабаровском крае. Предполагается, что борт упал около горнолыжной базы «Спартак» — на территории природного заповедника Хехцир.
Подробности в материале: Спасатели нашли место падения Ан-26 в Хабаровском крае
23 сентября в ходе поисков спасатели обнаружили обломки пропавшего в Хабаровском крае самолёта Ан-26, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.
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Обломки пропавшего с радаров 20 сентября Ан-26 удалось обнаружить 23 сентября около 12:00 по местному времени под Хабаровском.
Читайте подробнее: Обломки Ан-26 обнаружили на вершине горного хребта под Хабаровском
Обломки самолёта находятся у подножия горы. Их увидели с вертолета МЧС. Спасатели уже пробираются к месту его падения в тайге.
Спасательная группа должна пройти до места падения 7 км.
На борту находилось 6 человек — членов экипажа (публикуется по данным ТГ-канала 112):
1. Капитан воздушного судна — Михаил Симонов, 1966
2. Второй пилот — Георгий Попов, 1985
3. Штурман Юрий Дрожжин, 1970
4 Штурман Андрей Большаков, 1976
5. Бортмеханик — Дмитрий Зайцев, 1972
6. Старший бортинженер — Сергей Твердунов, 1961
Жена второго пилота пропавшего под Хабаровском Ан-26 рассказала «КП» о состоянии семьи: «Мы всю ночь не спим. Всем сейчас очень плохо. Нам не дают информации. Как же при такой погоде им разрешили вылететь и выполнять полеты, зная, что они летают на низких высотах?»
Спасателей к месту падения самолета Ан-26 в Хабаровском крае направили по земле, высадить их с воздуха невозможно. Об этом говорится в сообщении главного управления МЧС России по Хабаровскому краю.
«Судьба экипажа неизвестна», — сообщили в ведомстве.
Читайте подробнее: Спасателей невозможно десантировать в место падения Ан-26 под Хабаровском
Обломки самолета лежат у подножья горы Хребтова (900 м) на территории Большехехцирского заповедника.
В рамках расследования уголовного дела о крушении в Хабаровском крае самолёта Ан-26 следователи изъяли документацию по воздушному судну. Об этом 23 сентября сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.
Об этом: Следователи изъяли документацию по разбившемуся под Хабаровском Ан-26
Члены экипажа разбившегося под Хабаровском самолета Ан-26, по предварительным данным, погибли — источник ТАСС.
Экипаж накануне разбившегося в Хабаровском крае самолета Ан-26, состоящий из шести человек, по предварительным данным, не выжил в авиакатастрофе. Об этом 23 сентября сообщил источник в экстренных службах.
Подробности в материале: Экипаж разбившегося в Хабаровском крае самолета Ан-26 погиб
Супруга второго пилота Ан-26, разбившегося 22 сентября под Хабаровском, Георгия Попова Анжелика рассказала, что самолёт вылетел по распоряжению компании, несмотря на плохие погодные условия.
Читайте подробнее: Супруга пилота разбившегося Ан-26 рассказала о последнем вылете мужа
Спасатели добрались до места крушения самолета Ан-26, заявил губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярёв.
К вечеру 23 сентября спасатели смогли добраться до места крушения Ан-26 под Хабаровском, об этом в своём телеграм-канале сообщил губернатор края Михаил Дегтярев.
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В сети уже появились фотографии с места падения Ан-26 на территории Большехехцирского заповедника. Никто из шести человек, находившихся на борту, не выжил.
Все члены экипажа самолёта Ан-26, который пропал с радаров 22 сентября и обломки которого были обнаружены 23 сентября на вершине хребта Большехехцирского государственного природного заповедника, погибли.
Подробности в материале: Все члены экипажа рухнувшего под Хабаровском самолёта Ан-26 погибли
Все шесть человек, находившиеся на борту разбившегося накануне в Хабаровском крае самолета Ан-26, погибли. Об этом 23 сентября сообщили в экстренных службах.
Подробности в материале: Все находившиеся на борту разбившегося под Хабаровском Ан-26 погибли
Сообщается, что спасатели обнаружили тело одного из членов экипажа разбившегося самолета Ан-26.
Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярёв объявил, что семьям членов разбившегося экипажа выплатят по 1 млн рублей.
Тело одного из членов экипажа самолета Ан-26, который разбился накануне в Большехехцирском заповеднике в Хабаровском крае, нашли спасатели. Об этом 23 сентября сообщил источник в экстренных службах.
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Ространснадзор начал внеплановую проверку в связи с крушением в Хабаровском крае самолета Ан-26.
В Хабаровском крае продолжают поиски экипажа Ан-26, который потерпел крушение 22 сентября. Семьям погибших из резервного фонда правительства края выплатят по 1 млн рублей.
Читайте подробнее: Семьям погибших при крушении Ан-26 выплатят по 1 млн рублей
В Хабаровском крае 24 сентября прибывшая на место крушения самолёта Ан-26 сводная группировка МЧС России, краевых спасателей и следственных органов приступила к работам.
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