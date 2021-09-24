В Хабаровском крае 22 сентября пропал с радаров самолёт Ан-26. Эту информацию подтвердили в ГУ МЧС России по региону.

На место возможного нахождения воздушного суда выдвинулись спасатели. Информация об инциденте поступила в Центр управления в кризисных ситуациях в 18:45 по местному времени.

Уточнялось, что самолёт, совершавший технический полёт, пропал с радаров в 38 км от аэропорта города Хабаровска, предположительно в районе заповедника Хехцир. По предварительным данным, на борту находился лётный состав в количестве шести человек.

Для поиска привлечён вертолёт Росавиации. Из Хабаровска на место происшествия выдвинулись спасатели.

Поиски осложняют тёмное время суток и неблагоприятные метеоусловия. Подробности — в трансляции ИА REGNUM.

Igor Bubin
Ан-26
14:07 22.09.2021

В Хабаровском крае перестал выходить на связь самолёт Ан-26.

Читайте также: Самолёт Ан-26 пропал с радаров под Хабаровском

14:15 22.09.2021

Уголовное дело после потери связи с самолётом Ан-26 в Хабаровском крае возбудили следователи. Об этом 22 сентября сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Об этом: В Хабаровском крае возбудили дело после потери связи с самолетом Ан-26

14:18 22.09.2021

В Хабаровском крае спасатели выдвинулись на место возможного нахождения самолёта Ан-26, который 22 сентября перестал выходить на связь.

Читайте также: Под Хабаровском начались поиски пропавшего с радаров Ан-26

14:20 22.09.2021

«На борту самолёта находились шесть членов экипажа. По данному факту следственными органами Восточного межрегионального СУТ СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ», — говорится в сообщении СКР.

14:23 22.09.2021

Для проведения поисков пропавшего в Хабаровском крае самолета Ан-26 вылетел вертолет Ми-8 МЧС России со спасателями. Об этом 22 сентября сообщает пресс-служба МЧС России.

Подробности в материале: На поиск пропавшего под Хабаровском Ан-26 вылетел вертолет МЧС РФ Ми-8

14:30 22.09.2021

Очевидец Владимир Тараненко рассказал об инциденте с Ан-26 под Хабаровском: «Около 7 вечера местного времени этот Ан-26 пронесся на бреющем полете прямо над домом моим на очень низкой высоте в сторону Тополево. Настолько низко шел, что мог вышки связи задеть. Я еще подумал, нельзя так летать, разобьется. Позвонил 112. А тут в новостях узнал — воткнулся в сопку в заповеднике» (цитата по информации телеграм-канала «112»).

14:37 22.09.2021

Ан-26, по имеющейся предварительной информации, мог разбиться в Большехехцирском заповеднике под Хабаровском.

14:44 22.09.2021

По предварительным данным, он столкнулся с сопками в районе Большехехцирского заповедника.

Поиски осложнены плохой погодой и темным временем суток. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности.

14:56 22.09.2021

Что известно о пропавшем под Хабаровском военном самолёте Ан-26:

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Цитата канала lentadnya.

15:00 22.09.2021

Борт RA-26 673 принадлежал компании «Летные проверки и системы», первый полёт совершил в 1979 году. Ан-26КПА до сих пор используется как летающая лаборатория для планового облёта радиотехнического оборудования действующих аэродромов.

15:01 22.09.2021

Самолет Ан-26 компании «Летные проверки и системы». (сс) Sergey Ryabtsev

15:17 22.09.2021

Спасатели отложили поиски пропавшего с радаров Ан-26 до утра из-за темного времени суток и сильного ветра.

Предположительно, он разбился в 7,5 километра южнее поселка Корфовский на территории Большехехцирского заповедника.

15:19 22.09.2021

Напомним, ранее в этом году в России произошло тяжелое авиапроисшествие с пассажирским самолетом Ан-26Б-100 на Камчатке. При крушении самолета этого типа 6 июля 2021 года погибли 28 человек, шесть из которых — члены экипажа. Среди причин трагедии в промежуточном отчёте Межгосударственного авиационного комитета называется ошибка экипажа.

15:21 22.09.2021

Самолет Ан-26, с которым ранее была утеряна связь в Хабаровском крае, вел проверку наземных средств радиотехнического обеспечения полетов на территории региона. Об этом 22 сентября говорится в сообщении пресс-службы СК РФ.

Читайте также: Пропавший под Хабаровском самолет Ан-26 проверял наземные средства связи

15:27 22.09.2021

Двухмоторный турбиновинтовой самолет Ан-26 был разработан ОКБ Антонова как военно-транспортный самолет на основе пассажирского самолета Ан-24. Самолет рассчитан на короткие и средние дистанции, до двух тысяч километров. У самолет два турбовинтовых двигателя и вспомогательный турбореактивный двигатель. Свой первый полет Ан-26 совершил 21 мая 1969 года. Производство самолетов Ан-26 продолжалось вплоть до 1986 года.

15:44 22.09.2021

По данным Гидрометцентра России, на юге Хабаровского края сохраняются сложные погодные условия — дождь, местами ливневый. Скорость ветра местами до 15−20 м/с.

15:49 22.09.2021

Видеокомментарий ГУ МЧС России по Хабаровскому краю:

15:59 22.09.2021

Операция по поиску пропавшего в Хабаровском крае самолета Ан-26 не будет приостанавливаться на ночь. Об этом 22 сентября сообщили в ГУ МЧС РФ по региону.

Об этом: Поиски пропавшего под Хабаровском Ан-26 не будут приостанавливать на ночь

16:02 22.09.2021

Кадры поисков пропавшего в Хабаровском крае самолёта Ан-26 опубликовал 22 сентября РЕН ТВ.

Читайте подробнее: Опубликовано видео поисков самолёта Ан-26 под Хабаровском

17:08 22.09.2021

Аэромобильная группировка МЧС России продолжает поиски самолета Ан-26. © МЧС России

17:35 22.09.2021

Аэромобильная группировка МЧС России продолжает поиски самолета Ан-26 в Хабаровском крае, сообщили в ГУ МЧС по региону. Ведётся осмотр тайги, задействованы более 70 спасателей и 20 единиц техники.

«Поиски осложнены темным временем суток и неблагоприятными метеоусловиями, таёжной и горной местностью. Поэтому определены несколько групп, которые проведут рекогносцировку местности на автомобилях высокой проходимости. С наступлением светлого времени суток будут привлечены все силы и средства группировки для обследования местности. При благоприятных метеоусловиях планируется задействовать авиацию», — рассказали хабаровские спасатели.

17:36 22.09.2021

Видео: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

17:58 22.09.2021

Самолет Ан-26, пропавший с радаров 22 сентября в 38 км от аэропорта Хабаровска, найден, пишут со ссылкой на поступившую информацию «Известия». Никаких подробностей не приводится. Официально информация не подтверждена.

Читайте также: Найден пропавший под Хабаровском Ан-26

18:16 22.09.2021

Комиссия, расследующая причины пропажи самолёта Ан-26 под Хабаровском, сформирована 22 сентября Межгосударственным авиационным комитетом, сообщили в пресс-службе МАК. Ранее ИА REGNUM сообщало, что появились сведения о том, что Ан-26 нашли. Однако в МЧС эту информацию не подтвердили. Поиски проходят в тёмное время суток.

Читайте подробнее: МАК расследует происшествие с Ан-26 под Хабаровском

18:29 22.09.2021

Самолет Ан-26 компании «Летные проверки и системы». (сс) IRONHIDE

20:38 22.09.2021

ЗАО «Летные проверки и системы», которой принадлежит пропавший Ан-26, имеет в своем парке не только такие самолеты, но и схожие с ними Ан-24Б. Компания зарегистрирована 23 января 2003 года. Заказчиками услуг ЗАО «Летные проверки и системы» являются более 300 аэропортов гражданской авиации. Кроме того, компания занимается коммерческими транспортными перевозками.

02:41 23.09.2021

К предполагаемому месту нахождения пропавшего с радаров самолёта Ан-26 вылетел утром 23 сентября вертолёт Ми-8.

Читайте подробнее: К поискам пропавшего Ан-26 под Хабаровском подключилась авиация МЧС

02:50 23.09.2021

Поиски пропавшего под Хабаровском самолёта Ан-26 не приостанавливались несмотря на сложные погодные условия и темное время суток.

Об этом: Поиски пропавшего с радаров Ан-26 велись всю ночь под Хабаровском

03:59 23.09.2021

Сотрудники МЧС установили возможное место крушения самолёта Ан-26 в Хабаровском крае. Предполагается, что борт упал около горнолыжной базы «Спартак» — на территории природного заповедника Хехцир.

Подробности в материале: Спасатели нашли место падения Ан-26 в Хабаровском крае

05:19 23.09.2021

23 сентября в ходе поисков спасатели обнаружили обломки пропавшего в Хабаровском крае самолёта Ан-26, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

Читайте также: В Хабаровском крае нашли упавший самолёт Ан-26

06:10 23.09.2021

Обломки пропавшего с радаров 20 сентября Ан-26 удалось обнаружить 23 сентября около 12:00 по местному времени под Хабаровском.

Читайте подробнее: Обломки Ан-26 обнаружили на вершине горного хребта под Хабаровском

07:12 23.09.2021

Обломки самолёта находятся у подножия горы. Их увидели с вертолета МЧС. Спасатели уже пробираются к месту его падения в тайге.

07:16 23.09.2021

Спасательная группа должна пройти до места падения 7 км.

07:17 23.09.2021

На борту находилось 6 человек — членов экипажа (публикуется по данным ТГ-канала 112):

1. Капитан воздушного судна — Михаил Симонов, 1966

2. Второй пилот — Георгий Попов, 1985

3. Штурман Юрий Дрожжин, 1970

4 Штурман Андрей Большаков, 1976

5. Бортмеханик — Дмитрий Зайцев, 1972

6. Старший бортинженер — Сергей Твердунов, 1961

08:22 23.09.2021

Поиски пропавшего Ан-26. 27.mchs.gov.ru.

08:26 23.09.2021

Жена второго пилота пропавшего под Хабаровском Ан-26 рассказала «КП» о состоянии семьи: «Мы всю ночь не спим. Всем сейчас очень плохо. Нам не дают информации. Как же при такой погоде им разрешили вылететь и выполнять полеты, зная, что они летают на низких высотах?»

08:26 23.09.2021

Спасателей к месту падения самолета Ан-26 в Хабаровском крае направили по земле, высадить их с воздуха невозможно. Об этом говорится в сообщении главного управления МЧС России по Хабаровскому краю.

«Судьба экипажа неизвестна», — сообщили в ведомстве.

Читайте подробнее: Спасателей невозможно десантировать в место падения Ан-26 под Хабаровском

08:27 23.09.2021

Обломки самолета лежат у подножья горы Хребтова (900 м) на территории Большехехцирского заповедника.

08:40 23.09.2021

В рамках расследования уголовного дела о крушении в Хабаровском крае самолёта Ан-26 следователи изъяли документацию по воздушному судну. Об этом 23 сентября сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.

Об этом: Следователи изъяли документацию по разбившемуся под Хабаровском Ан-26

09:10 23.09.2021

Члены экипажа разбившегося под Хабаровском самолета Ан-26, по предварительным данным, погибли — источник ТАСС.

09:33 23.09.2021

Экипаж накануне разбившегося в Хабаровском крае самолета Ан-26, состоящий из шести человек, по предварительным данным, не выжил в авиакатастрофе. Об этом 23 сентября сообщил источник в экстренных службах.

Подробности в материале: Экипаж разбившегося в Хабаровском крае самолета Ан-26 погиб

09:57 23.09.2021

Супруга второго пилота Ан-26, разбившегося 22 сентября под Хабаровском, Георгия Попова Анжелика рассказала, что самолёт вылетел по распоряжению компании, несмотря на плохие погодные условия.

Читайте подробнее: Супруга пилота разбившегося Ан-26 рассказала о последнем вылете мужа

10:37 23.09.2021

Поиски пропавшего Ан-26. 27.mchs.gov.ru.

11:16 23.09.2021

Спасатели добрались до места крушения самолета Ан-26, заявил губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярёв.

11:22 23.09.2021

К вечеру 23 сентября спасатели смогли добраться до места крушения Ан-26 под Хабаровском, об этом в своём телеграм-канале сообщил губернатор края Михаил Дегтярев.

Читайте также: Спасатели добрались до места крушения Ан-26 под Хабаровском

11:47 23.09.2021

В сети уже появились фотографии с места падения Ан-26 на территории Большехехцирского заповедника. Никто из шести человек, находившихся на борту, не выжил.

11:55 23.09.2021

Все члены экипажа самолёта Ан-26, который пропал с радаров 22 сентября и обломки которого были обнаружены 23 сентября на вершине хребта Большехехцирского государственного природного заповедника, погибли.

Подробности в материале: Все члены экипажа рухнувшего под Хабаровском самолёта Ан-26 погибли

12:02 23.09.2021

Все шесть человек, находившиеся на борту разбившегося накануне в Хабаровском крае самолета Ан-26, погибли. Об этом 23 сентября сообщили в экстренных службах.

Подробности в материале: Все находившиеся на борту разбившегося под Хабаровском Ан-26 погибли

12:35 23.09.2021

Сообщается, что спасатели обнаружили тело одного из членов экипажа разбившегося самолета Ан-26.

13:54 23.09.2021

Поиски пропавшего Ан-26. 27.mchs.gov.ru

14:34 23.09.2021

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярёв объявил, что семьям членов разбившегося экипажа выплатят по 1 млн рублей.

14:42 23.09.2021

Тело одного из членов экипажа самолета Ан-26, который разбился накануне в Большехехцирском заповеднике в Хабаровском крае, нашли спасатели. Об этом 23 сентября сообщил источник в экстренных службах.

Читайте подробнее: Спасатели нашли тело одного из погибших при крушении Ан-26 под Хабаровском

15:41 23.09.2021

Вертолет авиационно-спасательного центра МЧС обнаружил обломки самолета Ан-26. Источник: 27.mchs.gov.ru

17:01 23.09.2021

Самолет Ан-26. (сс) Александр Маркин

18:12 23.09.2021

Вертолет Ми-8 вылетает на поиски пропавшего Ан-26. Источник: 27.mchs.gov.ru.

21:56 23.09.2021

Ространснадзор начал внеплановую проверку в связи с крушением в Хабаровском крае самолета Ан-26.

22:43 23.09.2021

Спасатели на месте крушения Ан-26. Источник: 27.mchs.gov.ru.

03:08

В Хабаровском крае продолжают поиски экипажа Ан-26, который потерпел крушение 22 сентября. Семьям погибших из резервного фонда правительства края выплатят по 1 млн рублей.

Читайте подробнее: Семьям погибших при крушении Ан-26 выплатят по 1 млн рублей

05:19

В Хабаровском крае 24 сентября прибывшая на место крушения самолёта Ан-26 сводная группировка МЧС России, краевых спасателей и следственных органов приступила к работам.

Читайте подробнее: Группа спасателей готовит площадку для вертолёта на месте крушения Ан-26

07:27

Спасатели направляются пешей группой к месту крушения самолета 27.mchs.gov.ru