В Хабаровском крае 22 сентября пропал с радаров самолёт Ан-26. Эту информацию подтвердили в ГУ МЧС России по региону.

На место возможного нахождения воздушного суда выдвинулись спасатели. Информация об инциденте поступила в Центр управления в кризисных ситуациях в 18:45 по местному времени.

Уточнялось, что самолёт, совершавший технический полёт, пропал с радаров в 38 км от аэропорта города Хабаровска, предположительно в районе заповедника Хехцир. По предварительным данным, на борту находился лётный состав в количестве шести человек.

Для поиска привлечён вертолёт Росавиации. Из Хабаровска на место происшествия выдвинулись спасатели.

Поиски осложняют тёмное время суток и неблагоприятные метеоусловия. Подробности — в трансляции ИА REGNUM.