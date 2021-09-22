Минск, 22 сентября, 2021, 14:00 — ИА Регнум. К лишению свободы на срок в четыре года в колонии усиленного режим приговорил суд в Минске участника протестов белорусской оппозиции в столице Белоруссии в 2020 году. Об этом 22 сентября сообщает пресс-служба белорусской прокуратуры.

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«Прокуратура Центрального района Минска поддержала в суде государственное обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя… С учетом представленных государственным обвинителем доказательств суд… назначил наказание в виде лишения свободы на срок 4 года с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что приговор еще не вступил в законную силу, а потому его можно обжаловать и опротестовать в апелляционном порядке.

Также указывается, что мужчина получил обвинения в активном участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок; в приготовлении к участию в массовых беспорядках, а также в незаконных действиях в отношении предметов, поражающее действие которых основано на использовании горючих веществ.

«В ходе судебного следствия установлено, что обвиняемый в ночное время 10 августа 2020 года двигался по проезжей части вблизи проспекта Пушкина и улицы Притыцкого в Минске с иными лицами. Блокировал и преграждал путь транспортным средствам, публично выкрикивал лозунги. На законные требования сотрудников правоохранительных органов о прекращении противоправного поведения не реагировал», — добавляется в сообщении.

Кроме того, уточняется, что 12 августа 2020 года обвиняемый разработал план действий «по нарушению общественного порядка, применению способов защиты и уклонению от преследования и задержания сотрудниками милиции» и приобрел материалы для изготовления коктейлей Молотова, однако был задержан милиционерами.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 сентября стало известно, что известная большими объёмами производства и потребления картофеля Белоруссия в 2021 году впервые стала импортировать картофель во время сбора своего урожая.