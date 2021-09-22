Москва, 22 сентября, 2021, 13:59 — ИА Регнум. Очевидно, что в ближайшее время Европа столкнется с газовым кризисом из-за сокращения поставок российского газа, заявил корреспонденту ИА REGNUM основатель компании CreativePRO, квалифицированный инвестор Михаил Митрофанов.

Добыча газа

«Несмотря на давление на Россию со стороны старшего советника Госдепартамента США, кризис в Европе связан не только с Россией, а в целом со снижением поставок газа в Евросоюз и ростом цен на энергоресурсы.

Обвинения России в газовом кризисе беспочвенными по причине того, что, к примеру, тот же Газпром активно поставляет газ, например, в Германию по ценам, которые значительно уступают среднерыночным.

Более того, компания выходит на исторический рекорд по объему поставок газа в Европу. Вообще, компаниям совершенно невыгодно политизировать события на газовых рынках, так как они могут столкнуться с ответным запретом запуска «Северного потока — 2».

Из этого следует, что, несмотря на обвинение и давление со стороны США, никаких доказательств использования Россией газа в качестве «оружия» нет и не предвидится», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, России следует как можно скорее нарастить поставки газа в Европу через территорию Украины, поскольку собственных запасов энергоносителей в европейских странах не хватит для зимы, заявил старший советник Госдепартамента США по энергетической безопасности Амос Хохштейн.

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