Бишкек, , 13:57 — REGNUM Бывший премьер-министр Жанторо Сатыбалдиев обратился в Верховный суд Киргизии с просьбой пересмотреть уголовное дело о коррупции, по которому он был осужден. Об этом сообщили сегодня, 22 сентября, в судебном органе.

Киргизия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Экс-глава правительства попросил сократить ему тюремный срок и сослался на вновь открывшиеся обстоятельства.

Судебная коллегия Верховного суда рассмотрела ходатайство Сатыбалдиева и приняла решение отказать бывшему высокопоставленному чиновнику в удовлетворении его прошения.

ИА REGNUM напоминает, что экс-премьер-министр Киргизии Жанторо Сатыбалдиев был признан виновным в коррупции при модернизации ТЭЦ киргизской столицы и приговорен к семи годам и шести месяцам лишения свободы.

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