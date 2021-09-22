Белгород, 22 сентября, 2021, 13:58 — ИА Регнум. Вступил в законную силу приговор суда в отношении бывшего чиновника белгородского отделения Ростехнадзора, сообщила 22 сентября корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель УФСБ России по Белгородской области Оксана Ищенко.

(сс) sajinka2 Взятка

Заместителя руководителя Верхне-Донского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору осудили за взятку в крупном размере от представителя губкинского АО «Комбинат КМАруда». Предприятие оплатило чиновнику счёт на стройматериалы для личных нужд, взамен мужчина пообещал общее покровительство комбинату.

Суд приговорил обвиняемого к 2,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в размере 460 тысяч рублей. После освобождения бывший чиновник на четыре года лишён права замещать определённые должности. Приговор вступил в законную силу.

Осуждённый признал вину и раскаялся в содеянном.