Смоленск, 22 сентября, 2021, 13:54 — ИА Регнум. Продажу алкогольных напитков ограничат в Смоленске на период празднования Дня города с 24 по 26 сентября, сообщили в пресс-службе городской администрации.

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В частности, торговать алкоголем запрещено в радиусе 20 м от детских организаций, образовательных организаций, медицинских организаций, объектов спорта. Также запрещена продажа алкоголя в радиусе 100 метров от мест массового скопления граждан.

24−26 сентября Смоленск отмечает День города и 78-ю годовщину со Дня освобождения Смоленска от немецко-фашистских захватчиков.