Саратов, 22 сентября, 2021, 13:57 — ИА Регнум. Об ухудшении погодных условий в Саратовской области предупреждает ГУ МЧС России по региону. В предстоящие сутки, 23 сентября прогнозируется желтый уровень погодной опасности, сообщает пресс-служба ведомства.

Туман

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Ночью и утром 23 сентября местами по Саратовской области ожидается туман видимостью 500 метров и менее. Днем по области вероятно усиление юго-восточного ветра порывами до 15 м/с.

Температура воздуха ночью составит около +10 градусов, днем — +15. Облачно, возможен дождь.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области на 22 сентября подача тепла осуществляется в 558 объектов социальной сферы (школы, поликлиники, детские сады), что составляет 12% от общего числа.

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