Ереван, 22 сентября, 2021, 13:52 — ИА Регнум. Президента Армении Армена Саркисяна беспокоит настоящее и будущее науки в стране. Об этом он заявил 22 сентября в ходе заседания, посвященного 75-летию Бюраканской астрофизической обсерватории.

Phys.org Обсерватория

Глава республики отметил, что Бюраканская обсерватория в советское время была одним из «двигателей» науки, но он сомневается, что сейчас у Армении будет сила и возможности сохранить ведущую роль этого научного учреждения.

«Наша наука нуждается в локомотивах, которыми могут стать искусственный интеллект, современная математика, биотехнологии, связанные с экологией науки, наука о здоровом образе жизни», — сказал Саркисян.

По его мнению, в Армении нужно построить связи между наукой и промышленностью, а также внедрить в стране новые достижения и технологии.

Стоит отметить, что в Бюраканской астрофизической обсерватории в 1971 году состоялся первый в мире симпозиум, посвященный проблемам связи с внеземными цивилизациями (SETI).