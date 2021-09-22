Пермь, 22 сентября, 2021, 13:52 — ИА Регнум. Министр Пермского края Раиса Кассина после ЧП в вузе Перми заявила о том, что 23 сентября пройдет краевой родительское собрание. Глава минобра разместила объявление в Instagram-акаунте.

Дарья Антонова ИА REGNUM Школа

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«Сейчас очень важно не допустить тревожности среди родителей и наших детей. Поговорим о мерах безопасности в школах.⠀ Вместе с психологом и кибердружинниками постараемся максимально ответить на все вопросы, связанные с цифровым этикетом», — сказала Кассина.

Тему безопасности обсудят в прямом эфире в Instagram.

В своих комментариях подписчики отмечают, что необходимо менять систему внутри края — для детей и их родителей. В частности, предлагают разрешить родителям провожать детей-учеников начальной школы до класса и возобновить родительские собрания в школах. Запреты никого не спасут, считают пользователи соцсети. Комментаторы также призывают услышать и мнение детей по поводу того, что такое безопасная школа.