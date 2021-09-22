Киев,
22 сентября 2021, 13:51 — REGNUM Президент Украины Владимир
Зеленский твердит «об опасности реализации «Северного потока-2» для всего европейского региона», не отдавая себе отчёта в том, что Украина для Европы чужая и её участие в их внутренней дискуссии по данному вопросу излишне, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 22 сентября.
Как сообщалось ранее, по данным пресс-службы украинского президента, Зеленский в ходе встречи с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен выразил «готовность к консультациям« по ситуации вокруг «Северного потока-2», по
другим вопросам, «связанным с монополизацией Россией газового рынка Европы», а также заявил
об опасности реализации
проект «для всего европейского региона».
»Пресс-служба Владимира Зеленского написала много о его встрече с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, но вот от неё самой мы по данному поводу не услышали ничего. И это не странно. Для того чтобы определиться по «Северному потоку — 2», Европейскому союзу Украина не нужна. Более того, она ему неудобна. Понятно и то, что имеющееся соглашение по объёмам транзита российского газа через Украину ЕС согласовывал не просто так.
Собственного газа в интересующих Европу объёмах у Украины, как известно, нет, так что вести разговоры с ней о том, как предотвращать «монополизацию Россией газового рынка Европы», — это пустое. И Вашингтону, несмотря на всю громкость его заявлений, не удастся принудить нашу страну направлять по украинскому маршруту больше газа, чем предусмотрено контрактом и чем нам это выгодно.
Зеленский продолжает твердить «об опасности реализации «Северного потока-2» для всего европейского региона», даже не отдавая себе отчёта в том, что Украина для Европы чужая и её участие в их внутренней — и без того непростой — дискуссии по данному вопросу излишне. Одно дело, когда в «непонимании интересов Европы» одних европейских политиков и участвующий в СП-2 бизнес обвиняют европейские же политики, а другое, когда такие обвинения звучат извне, тем более от персонажа с минимальным политическим авторитетом.
Если бы Зеленский был немного умнее, он думал бы о том, как сохранить имеющийся объём прокачки российского газа после 2024 года и, главное, как отремонтировать украинскую газотранспортную систему, чтобы этот объём по ней можно было реально прокачивать. Вот каких консультаций ему надо просить у главы Европейской комиссии!« — отметил Михаил Демурин.