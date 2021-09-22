Киев, 22 сентября, 2021, 13:51 — ИА Регнум. Президент Украины ВладимирЗеленский твердит «об опасности реализации «Северного потока — 2» для всего европейского региона», не отдавая себе отчёта в том, что Украина для Европы чужая и её участие в их внутренней дискуссии по данному вопросу излишне, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 22 сентября.

Газ для Украины

Как сообщалось ранее, по данным пресс-службы украинского президента, Зеленский в ходе встречи с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен выразил «готовность к консультациям« по ситуации вокруг «Северного потока — 2», подругим вопросам, «связанным с монополизацией Россией газового рынка Европы», а также заявилоб опасности реализациипроекта «для всего европейского региона».

» Пресс-служба Владимира Зеленского написала много о его встрече с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, но вот от неё самой мы по данному поводу не услышали ничего. И это не странно. Для того чтобы определиться по «Северному потоку — 2», Европейскому союзу Украина не нужна. Более того, она ему неудобна. Понятно и то, что имеющееся соглашение по объёмам транзита российского газа через Украину ЕС согласовывал не просто так.

Собственного газа в интересующих Европу объёмах у Украины, как известно, нет, так что вести разговоры с ней о том, как предотвращать «монополизацию Россией газового рынка Европы», — это пустое. И Вашингтону, несмотря на всю громкость его заявлений, не удастся принудить нашу страну направлять по украинскому маршруту больше газа, чем предусмотрено контрактом и чем нам это выгодно.

Зеленский продолжает твердить «об опасности реализации «Северного потока — 2» для всего европейского региона», даже не отдавая себе отчёта в том, что Украина для Европы чужая и её участие в их внутренней — и без того непростой — дискуссии по данному вопросу излишне. Одно дело, когда в «непонимании интересов Европы» одних европейских политиков и участвующий в СП-2 бизнес обвиняют европейские же политики, а другое, когда такие обвинения звучат извне, тем более от персонажа с минимальным политическим авторитетом.