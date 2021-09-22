Киев, , 13:54 — REGNUM Первый помощник президента Украины Сергей Шефир, автомобиль которого сегодня был обстрелян, в настоящий момент находится в шоковом состоянии.

Криминал. США

Об этом журналистам сообщил днем 22 сентября глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

Арахамия отметил, что «коротко пообщался» с Шефиром по телефону.

«Шефир в состоянии шока. Он трактует, что стреляли по нему, но попали в водителя», — сказал политик.

В свою очередь, в прокуратуре уточнили, что после обстрела машины водитель смог самостоятельно добраться до ближайшей парковки, с которой вызвал полицию и скорую. Шефира оперативно увезли с места событий в «безопасное место».

ИА REGNUM напоминает, что ранее генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила, что намерения у нападавших, судя по всему, были серьезные, поскольку «автоматная очередь прошила автомобиль». Всего было сделано 18 выстрелов.