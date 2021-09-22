Киев, 22 сентября, 2021, 13:58 — ИА Регнум. Украина рассчитывает на принятие двух резолюций, касающихся Крыма, на Генеральной Ассамблее ООН. Такое сообщение опубликовано 22 сентября на сайте офиса украинского президента по итогам встречи Владимира Зеленского с председателем 76-й сессии ГА ООН, министром иностранных дел Мальдив Абдуллой Шахидом.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Украина

Зеленский заявил, что в ходе пленарного заседания важно принять две резолюции, подготовленные Киевом и его партнёрами. Один документ касается ситуации с правами человека в «оккупированном» Крыму и Севастополе, второй — проблемы «милитаризации» Крыма и Севастополя, а также частей Чёрного и Азовского морей.

По словам украинского лидера, резолюции на практике позволят защитить права человека в Крыму и уберечь полуостров от превращения «в военную базу с ядерным оружием». Киев, напомним, считает полуостров украинской территорией.

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