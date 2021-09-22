Сунжа, Ингушетия, 22 сентября, 2021, 13:48 — ИА Регнум. В Ингушетии новое открытие сделали археологи на территории Ассинского ущелья. При проведении исследовательских работ были обнаружены пещерные и гротовые погребения периода средневековья. Ранее этот аланский катакомбный могильник еще не был изучен, сообщил замруководителя археологического центра имени Е. И. Крупнова Умалат Гадиев.

ИА REGNUM Ингушетия

По его словам, среди находок большое число погребальных памятников, а также предметы быта, в том числе посуда, кувшины, каменные зернотерки, предметы вооружения.

«Нами был обнаружен неизученный ранее аланский катакомбный могильник, а также значительное число памятников истории, археологии, архитектуры на этой территории, в том числе погребальные памятники, представленные пещерными и гротовыми погребениями, склеповые захоронения, катакомбы — последних очень много», — цитирует ученого ТАСС.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе археологического центра, к юго-востоку от селения Нестеровское в Сунженском районе в обнаруженном аланском катакомбном могильнике и поселении были обнаружены фрагменты керамики, кости людей и животных. По мнению ученых, артефакты принадлежат к времени позднекобанской культуры и эпохи средневековья.