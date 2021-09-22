Сеул, 22 сентября, 2021, 13:47 — ИА Регнум. В 2022 году Южная Корея выделит 23,2 млрд вон (~$19,5 млн) на официальную помощь в целях развития (ОПР) Афганистану. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на данные Управления координации государственной политики страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

Известно, что 18,36 млрд вон (~$15,5 млн) будут направлены на реализацию проекта по поддержке экономики и общества Афганистана, 4,72 млрд вон (~$3,98 млн) — на шесть проектов Корейского агентства международного сотрудничества (KOICA).

Между тем, в управлении отметили, что параметры бюджета ОПР до конца не сформированы. Окончательное решение будет принято с учётом ситуации в Афганистане, а также после обсуждений на сессии Генеральной Ассамблеи ООН.