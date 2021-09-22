Москва, 22 сентября, 2021, 13:46 — ИА Регнум. В Кремле не хотят делиться подробностями телефонных разговоров между президентом РФ Владимиром Путиным и президентом США Джо Байденом свыше того, что было сообщено в пресс-релизах. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Президент США Джо Байден и президент России Владимир Путин

«Не считаем возможным делиться с журналистами содержанием телефонных разговоров двух президентов свыше того, что нами было изложено в соответствующем сообщении для СМИ», — сказал Песков.

При этом он признал, что тема слов Байдена о том, что российский лидер якобы является «убийцей», действительно затрагивалась «в ходе одного из телефонных разговоров» между двумя лидерами.