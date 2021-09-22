Москва, 22 сентября, 2021, 13:46 — ИА Регнум. Усиливать деятельность российских банков, направленную на противодействие мошенничествам, необходимо по всем направлениям, в том числе и по операциям с картами, совершаемую через банкоматы, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры финансовые рынки РЭУ им. Г.В. Плеханова Максим Марков.

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«Нередки случаи, когда граждане под воздействием внушения или убеждения снимают со своих карт деньги (включая крупные суммы) и кладут их также через банкомат или переводят на «безопасные счета», принадлежащие мошенникам.

Одним из действенных способов противодействия такого роду мошенничеств является выявление и блокировка нетипичных для клиента операций, что уже делают многие банки с применением технологии big data.

Однако по факту блокировки нестандартных операций и уточнение осознанности их проведения выступают раздражающим фактором для многих клиентов, которым нужно провести какой-то платеж, особенно если он срочный.

Для более эффективной борьбы с мошенничествами желательно закрепить данный способ законодательно, но так, чтобы банки не превратили данный инструмент в орудие «охоты на ведьм», блокируя все нетипичные клиентские операции и требуя по ним подтверждения.

Это создаст не только сложности клиентам банков, но и усложнит работу самих банков, так как потребует от них большой дополнительной работы сотрудников по верифицированию подобного рода клиентских операций», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, контроль банков за пополнением их карт через банкоматы и специальные терминалы призвал усилить Центробанк России.

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