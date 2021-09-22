Москва, 22 сентября, 2021, 13:49 — ИА Регнум. Ежедневно общественным транспортом пользуется каждый пятый житель России. Об этом свидетельствует опрос ВЦИОМ.

Дарья Драй, ИА REGNUM Общественный транспорт

При этом наибольшее число тех, кто пользуются общественным транспортом, проживают в Москве и Санкт-Петербурге (31%).

«Более трети опрошенных не пользуются общественным транспортом (34%), чаще жители населенных пунктов менее 100 тыс. и сел (44−48%)», — говорится в сообщении.

Исследование также показало, что свой автомобиль имеют только 62% семей в России. Этот показатель на два пункта меньше по сравнению с 2019 годом. Машины в семье водят в основном мужчины (80% против 35% женщин).

Всероссийский опрос был проведён 19 сентября текущего года методом телефонного интервью. В нём приняли участие 1600 респондентов, достигшие 18-летнего возраста.

Ранее Росстат обнародовал данные комплексного наблюдения условий жизни граждан, которые показали, что половина российских семей не имеют личного автомобиля.

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