ВЦИОМ: 20% жителей России пользуется общественным транспортом ежедневно
Москва, 22 сентября, 2021, 13:49 — ИА Регнум. Ежедневно общественным транспортом пользуется каждый пятый житель России. Об этом свидетельствует опрос ВЦИОМ.
При этом наибольшее число тех, кто пользуются общественным транспортом, проживают в Москве и Санкт-Петербурге (31%).
«Более трети опрошенных не пользуются общественным транспортом (34%), чаще жители населенных пунктов менее 100 тыс. и сел (44−48%)», — говорится в сообщении.
Исследование также показало, что свой автомобиль имеют только 62% семей в России. Этот показатель на два пункта меньше по сравнению с 2019 годом. Машины в семье водят в основном мужчины (80% против 35% женщин).
Всероссийский опрос был проведён 19 сентября текущего года методом телефонного интервью. В нём приняли участие 1600 респондентов, достигшие 18-летнего возраста.
Ранее Росстат обнародовал данные комплексного наблюдения условий жизни граждан, которые показали, что половина российских семей не имеют личного автомобиля.
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