Ростов-на-Дону, 22 сентября, 2021, 13:43 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону пропала пожилая женщина. В день исчезновения она была одета в белое платье, сообщает поисковое объединение «Лиза Алерт Юг».

cocoparisienne Пропавший человек

О местонахождении 70-летней ростовчанки ничего неизвестно с 19 сентября. Волонтёры сообщили приметы пенсионерки. Рост женщины 155 сантиметров, глаза карие, волосы тёмные с проседью, короткая стрижка.

Добровольцы просят ростовчан оказать содействие в поиске женщины.