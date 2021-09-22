Москва, 22 сентября, 2021, 13:43 — ИА Регнум. Кремль сожалеет в связи с тем, что заявления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана об «аннексии» Крыма звучат в преддверии его визита в Россию. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Крым наш!

«Мы, конечно, сожалеем, что такие заявления звучат сейчас, когда готовится рабочий визит господина президента [Турции Реджепа Эрдогана] в Российскую Федерацию», — сказал Песков.

По его словам, в Кремле считают адресантами сказанных Эрдоганом слов именно Россию.