Москва, 22 сентября, 2021, 13:42 — ИА Регнум. Многие страны мира намерены переждать всплеск мировых цен на сырьё и продовольствие и не предпринимают активных контрмер. Россия такого себе, однако, позволить не может. Об этом 22 сентября заявила председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина в Совете Федерации.

Иван Шилов ИА REGNUM Эльвира Набиуллина

«Многие страны смотрят на это явление как на временное и просто пережидают окончание этого всплеска — во многих странах растут цены», — заявила Набиуллина.

«Увы, мы себе этого позволить не можем. Поясню, почему: наша страна не так давно по историческим меркам, всего шесть лет назад, перешла к таргетированию инфляции. И у нас инфляционные ожидания — это очень важный параметр, — к сожалению, по-прежнему не заякорены», — продолжила она.

По её словам, во многих странах есть временный всплеск инфляции, но «люди, бизнес убеждены, что центральный банк примет все решения и инфляция вернётся к цели».

«У них есть большой накопленный опыт таргетирования инфляции. Поэтому их инфляционные ожидания не подрастают. Они ждут, что инфляция будет низкой после этого всплеска. У нас так не происходит», — подчеркнула Набиуллина.