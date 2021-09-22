Мурманск, 22 сентября, 2021, 13:42 — ИА Регнум. За последние сутки в Мурманской области было выявлено 146 новых случаев COVID-19, восемь человек скончались. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе.

Pixabay.com Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: будь готов к самоизоляции — все новости»

По данным штаба, лидер по приросту заболевших — областная столица, там коронавирурс подтвердили у 54 человек. На втором месте — Мончегорск (+23), на третьем — Оленегорск (+15). всего на лечении с инфекцией находятся 14 907 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в России было выявлено 19 706 случаев COVID-19.