Киев, , 13:46 — REGNUM Следствие рассматривает несколько версий в деле о покушении на первого помощника президента Украины Владимира Зеленского Сергея Шефира, заявил на брифинге днем 22 сентября глава прокуратуры Киевской области Алексей Хоменко.

Генеральная прокуратура Украины Gp.gov.ua

Хоменко заявил, что с учетом того, что продолжается осмотр места происшествия, продолжаются оперативные меры, он пока не может озвучить версии, «поскольку это навредит следствию».

ИА REGNUM напоминает, что в Раде лидер фракции «Слуга народа» Давид Арахамия уже назвал ключевые, по его мнению, версии покушения на помощника Зеленского —«российский след»; привет» команде Зеленского от контрабандистов и криминальных авторитетов, а также борьба нынешней власти с политическим влиянием финансово-промышленных групп.

До этого генпрокурор Украины Ирина Венедиктова попросила «не спекулировать на этой теме и не заниматься выдумками».