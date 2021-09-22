Киев, 22 сентября 2021, 13:46 — REGNUM Следствие рассматривает несколько версий в деле о покушении на первого помощника президента Украины Владимира Зеленского Сергея Шефира, заявил на брифинге днем 22 сентября глава прокуратуры Киевской области Алексей Хоменко.

Генеральная прокуратура Украины
Генеральная прокуратура Украины
Gp.gov.ua

Хоменко заявил, что с учетом того, что продолжается осмотр места происшествия, продолжаются оперативные меры, он пока не может озвучить версии, «поскольку это навредит следствию».

ИА REGNUM напоминает, что в Раде лидер фракции «Слуга народа» Давид Арахамия уже назвал ключевые, по его мнению, версии покушения на помощника Зеленского —«российский след»; привет» команде Зеленского от контрабандистов и криминальных авторитетов, а также борьба нынешней власти с политическим влиянием финансово-промышленных групп.

До этого генпрокурор Украины Ирина Венедиктова попросила «не спекулировать на этой теме и не заниматься выдумками».