Москва, 22 сентября, 2021, 14:26 — ИА Регнум. Актриса Анастасия Макеева анонсировала собственную линейку уходовой косметики. Она опубликовала фотографии коллекции в личном Instagram-аккаунте 21 сентября.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM В образе Пилар Анастасия Макеева

https://www.instagram.com/p/CUFI8GWs31B/

Бренд косметики актрисы называется Makeevan. В состав линейки вошли средства по уходу за волосами, а также сыворотка для лица.

ИА REGNUM напоминает, что Анастасия Макеева является актрисой театра и кино. В 2021 году она стала участницей конфликта с бывшей супругой своего четвёртого мужа, бизнесмена Романа Малькова.