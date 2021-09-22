Кострома, 22 сентября, 2021, 14:29 — ИА Регнум. Реабилитацию после COVID-19 в костромском санатории «Колос» с 2022 года будут проходить жители соседних регионов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил директор учреждения Михаил Рассадин.

Санаторий

Санаторий вошёл в программу обязательного медицинского страхования по Ивановской и Ярославской областям. Количество граждан, которые смогут восстановить здоровье на базе костромского учреждения, пока не определено. Комиссия ОМС по этому вопросу соберётся в конце 2021 года. По словам Михаила Рассадина «Колос» сможет принять как минимум 500 таких пациентов. К сокращению объёмов помощи для костромичей это не приведёт:

«Поступление пациентов из Ярославской и Ивановской областей не повлияет на возможности реабилитации для костромичей. Максимально в год санаторий может принимать около 3 тысяч человек, при необходимости количество койко-мест можно увеличить на 50%. Реабилитация людей после различных болезней с 2021 года осуществляется с помощью мультидисциплинарной команды , в которую входят врачи всех специальностей. Таким образом, есть возможность варьировать потоки и оказать помощь в восстановлении всем нуждающимся. Сроки ожидания реабилитации составляют не больше месяца», — сказал Михаил Рассадин.

Напомним, реабилитационная система для людей, переболевших COVID-19, заработала в Костромской области с ноября 2020 года. За этот период восстановить здоровье на базе «Колоса» смогли около 700 человек. С 2022 года к системе реабилитацииковид-пациентовв области подключат санаторий «Юбилейный» в Нерехте. Возможности учреждения позволяют принять на восстановление порядка 2 тысяч человек в год.