Онгудайский район, Алтай, 22 сентября, 2021, 13:40 — ИА Регнум. Следователи в Республике Алтай организовали проверку по факту обнаружения на берегу реки Катунь скелетированных останков человека. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

Следственное управление СКР по Республике Алтай Берег реки Катунь в Республике Алтай, где нашли останки человека

Череп и кости человека нашёл 19 сентября 65-летний житель Кемеровской области, рыбачивший на берегу в местности Каянча в Онгудайском районе. На следующий день он обратился в полицию. Сотрудники управления осмотрели место происшествия и изъяли найденные останки.

«Следователями проводятся необходимые проверочные мероприятия, следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По изъятым объектам назначено производство судебных экспертиз: медицинской, дактилоскопической и генотипоскопической», — отметили в ведомстве.

Процессуальное решение будет принято по итогам проверки.