Москва, 22 сентября, 2021, 13:40 — ИА Регнум. Подозрения в адрес России в якобы «организации» покушения на первого помощника президента Украины Сергея Шефира не имеют ничего общего с реальностью. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«К сожалению, в наше время на Украине, что бы ни произошло, никто из действующих политиков, к нашему сожалению, не в состоянии исключить российского следа. Конечно, это не имеет ничего общего с реальным положением дел», — сказал Песков.

Он не исключил, что обвинения в адрес России являются признаками «действительно такого, знаете, излишне экзальтированного эмоционального состояния».