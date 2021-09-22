Чебоксары, 22 сентября, 2021, 13:39 — ИА Регнум. В Чувашии для спасателей будет приобретено парко-гаражное оборудование. Соответствующее извещение о проведении электронного аукциона опубликовано на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Антон Афанасьев ИА REGNUM Гаражи

Заказчиком является главное управление МЧС России по Чувашии. Ведомство закупает парко-гаражное оборудование, в том числе подъёмник для грузовых автомобилей, передвижную моечную установку, линейку для проверки схождения колёс, механический люфтомер механический, стенды для демонтажа и монтажа шин, устройства для диагностики, слива и заправки маслом.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 2 052 814 рубля 67 копеек. Данные средства выделяются из федерального бюджета.

Аукцион назначен на 5 октября.