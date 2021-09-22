Для чувашских спасателей закупают гаражное оборудование
Чебоксары, 22 сентября, 2021, 13:39 — ИА Регнум. В Чувашии для спасателей будет приобретено парко-гаражное оборудование. Соответствующее извещение о проведении электронного аукциона опубликовано на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.
Заказчиком является главное управление МЧС России по Чувашии. Ведомство закупает парко-гаражное оборудование, в том числе подъёмник для грузовых автомобилей, передвижную моечную установку, линейку для проверки схождения колёс, механический люфтомер механический, стенды для демонтажа и монтажа шин, устройства для диагностики, слива и заправки маслом.
Начальная (максимальная) цена контракта составляет 2 052 814 рубля 67 копеек. Данные средства выделяются из федерального бюджета.
Аукцион назначен на 5 октября.