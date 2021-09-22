Москва, 22 сентября, 2021, 13:59 — ИА Регнум. Установить ограничения расходования средств пособий на ребёнка предложил в Совете Федерации спикер Курганской областной думы Дмитрий Фролов, передает корреспондент ИА REGNUM 22 сентября.

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«Мы предлагаем установить запрет на трату пособия на никотинсодержащую и алкогольную продукцию. Механизмом может стать спецсчёт или карта национальной платёжной системы», — отметил Фролов в рамках «Часа субъекта РФ» в Совфеде.

Напомним, с 20 по 22 сентября в Совете Федерации РФ проходят дни Курганской области.