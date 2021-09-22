Москва, 22 сентября, 2021, 13:34 — ИА Регнум. Возвращение экономики России к докризисному уровню активности не означает, что проблемы пандемического периода преодолены. Об этом 22 сентября заявила председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина в Совете Федерации.

Иван Шилов ИА REGNUM Эльвира Набиуллина

«Это не означает, что все проблемы вызванные пандемией, позади. Мы видим, что и в России, и в мире существенно выросла инфляция. Спрос восстановился, когда были сняты ограничительные меры, локдауны, а вот на стороне предложения сохраняются ограничения», — заявила Набиуллина.

«Предприятиям многих отраслей не хватает рабочей силы соответствующей квалификации. Есть перебои с поставками сырья и комплектующих. Мы ведём постоянный мониторинг ситуации экономической и финансовой в регионах», — указала она.