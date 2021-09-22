Анкара, 22 сентября, 2021, 13:32 — ИА Регнум. Если уж Москва предупредила другие страны, что рассматривает поползновения на Крым как выпад против территориальной целостности нашей страны, то такие заявления не должны повисать в воздухе, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 22 сентября, комментируя высказывания президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Эрдоган

Как сообщалось ранее, Эрдоган, выступая на Генассамблее ООН, заявил, что Турция придает большое значение защите территориальной целостности и суверенитета Украины, «включая Крым, аннексию которого мы не признаем».

« Странно было бы ожидать от президента Турции какого-то иного заявления по Крыму. Анкара серьёзным образом настроена на расширение своего влияния в Черноморском регионе, на Кавказе, в Средней Азии, в российском Поволжье. В составе Украины Крым был почти бесхозным, и это соответствовало турецким планам. Нынешняя реальность Турции неудобна. Анкара понимает, что в принципиальном плане что-либо изменить она не в силах, но осложнить ситуацию вокруг Крыма она хочет и будет продолжать работать в этом направлении. Надеяться, как это делает Дмитрий Песков, что Турция изменит свою позицию по признанию Крыма, не приходится. Думаю, что кроме него никто в России на это не надеется.

Плохо то, что в Турции укоренилась мысль, что непризнание Крыма частью России на отношения двух государств не повлияет. Она сегодня активно озвучивается турецкими политиками и политологами. Так не должно быть, хотя конечно наша необоснованно плотная привязка к Турции в сотрудничестве по газу и атому работает не в пользу России. Тем не менее если уж Москва предупредила другие страны, что рассматривает поползновения на Крым как выпад против территориальной целостности нашей страны, то такие заявления не должны повисать в воздухе. Это подрывает авторитет России!

Плохо то, что в давлении на нашу страну Анкара чувствует себя сегодня более уверенно, чем год тому назад. Её закрепление в Закавказье, военный союз с Азербайджаном стали существенным дополнительным рычагом воздействия на Россию.