Москва, , 13:31 — REGNUM Уголовное дело по факту обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) школы-интерната в Донбассе возбудили следователи. Об этом 22 сентября сообщает пресс-служба Следственного комитета (СК) России.

Обстрел Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Уточняется, что 21 сентября военнослужащие ВСУ и других украинских воинских формирований прицельно обстреляли из минометов калибра 120 мм территорию Ясиноватского профессионального лицея железнодорожного транспорта и школы-интерната для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата в городе Ясиноватая, в момент, когда там находились дети.

«Благодаря действиям преподавателей дети были эвакуированы в убежища и к счастью среди них никто не пострадал. По указанному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны)», — говорится в сообщении.

Также указывается, что следствие полагает, что украинская сторона свои обстрелом намеревалась совершить убийство или причинить тяжкий вред здоровью гражданским лицам, которые проживают на указанной территории и не участвуют в вооруженном конфликте.

«Украинские силовики нарушили Протокол о прекращении применения оружия на юго-востоке Украины и Меморандум к нему, положения Конвенции о защите гражданского населения во время войны и Дополнительный протокол II к ней. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также должностные лица украинских силовых структур, причастные к совершению этого преступления», — заключается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 сентября стало известно, что ВСУ обстреляли из гранатомётов район села Петровское (ДНР).