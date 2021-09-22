Абакан, , 13:30 — REGNUM Глава Хакасии, коммунист Валентин Коновалов поздравил единоросса Сергея Сокола с избранием депутатом Государственной думы VIII созыва от региона.

Валентин Коновалов Kprfkh.ru

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Как сообщили ИА REGNUM 22 сентября в республиканском правительстве, Коновалов направил Соколу поздравительную телеграмму.

«Примите поздравления по случаю избрания Вас депутатом Государственной думы VIII созыва от Республики Хакасия! Вы взяли на себя большую ответственность», — говорится в телеграмме.

Коновалов заявил, что надеется на «активное продвижение» Соколом всех инициатив и изменений федерального законодательства «в пользу большинства жителей республики».

Глава региона пожелал новому депутату «здоровья, семейного благополучия и успехов в добрых начинаниях».

Как сообщало ИА REGNUM, Сергей Сокол («Единая Россия») избран депутатом Госдумы от Хакасии по итогам выборов, состоявшихся 17−19 сентября 2021 года.

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