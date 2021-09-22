Москва, 22 сентября, 2021, 13:28 — ИА Регнум. В Москве ведётся строительство пяти вылетных магистралей, сообщил 22 сентября вице-мэр Москвы Андрей Бочкарёв.

Дарья Драй ИА REGNUM Автотранспортная структура

По его словам, общая длина этих магистралей составляет 383 километра.

«Это участок Волоколамского шоссе от МКАД до Ленинградского шоссе, Северо-Восточная и Юго-Восточная хорды и Южная рокада, а также Северный дублер Кутузовского проспекта», — сказал Бочкарёв.

При этом за минувшее десятилетие в городе реконструировали 15 вылетных магистралей длиной 370 километров. При этом остаются лишь четыре вылетные автомагистрали, где ремонт не проводился и не планируется — Ленинский и Мичуринский проспекты, Осташковское и Алтуфьевское шоссе.

Всего к 2023 году в столице будут действовать 24 вылетные автомагистрали.