Саратов, 22 сентября, 2021, 13:29 — ИА Регнум. В Саратовской области на 22 сентября подача тепла осуществляется в 558 объектов социальной сферы (школы, поликлиники, детские сады), что составляет 12% от общего числа.

Stolica-s.su Тепло

Как сообщает пресс-служба минстроя и ЖКХ региона, подача тепла осуществляется в связи с понижением температуры воздуха. Нормативные акты о пуске тепла на соцобъекты приняли и направили в минстрой администрации 32 районов области и городских округов.

ИА REGNUM напоминает, в Саратове с 1 октября планируют начать отопительный сезон. На текущей неделе температура воздуха днем в Саратовской области будет колебаться от +13 до +16 градусов, по ночам — не выше +7.

Читайте также: В Саратове определили дату начала отопительного сезона

Читайте также: В Саратовской области не исключают раннего начала отопительного сезона