Киев, 22 сентября, 2021, 13:31 — ИА Регнум. Президенту Украины Владимиру Зеленскому оперативно доложили о покушении на жизнь его первого помощника Сергея Шефира и продолжают предоставлять всю необходимую информацию по этому делу.

Иван Шилов ИА REGNUM Зеленский

Об этом через социальные сети сообщил пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров.

Спикер отметил, что публичная реакция президента на событие также скоро будет. Никифоров заверил, что «исполнитель покушения, а также заказчики и их пособники не избежать наказания».

Пресс-секретарь напомнил, что президент Украины сейчас находится с рабочим визитом в США, покушение произошло, когда там была ночь.

ИА REGNUM напоминает, что в офисе президента Украины (ОПУ) считают покушение на первого помощника главы государства Сергея Шефира «попыткой демонстративного убийства ключевого члена команды Владимира Зеленского».

По данным полиции, в ходе покушения на Шефира по его автомобилю выстрелили около 18 раз. Ранения получил его водитель, его жизни ничего не угрожает.