Черкесск, 22 сентября, 2021, 13:27 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесии за прошедшие сутки умерли от осложнений после заражения коронавирусом пять человек. Днем ранее было зафиксировано семь случаев смерти. Общее число скончавшихся за все время пандемии увеличилось до 562, сообщили 22 сентября в федеральном оперативном штабе.

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За прошедшие сутки были подтверждены тесты на коронавирус еще у 48 жителей республики, выздоровели за те же сутки 29 пациентов. Всего стали носителями коронавируса за весь период пандемии 25 052 человека. Из них сумели справиться с болезнью 22 359 человек.

В настоящее время в ковидных госпиталях проходят лечение от COVID-19 659 пациентов. Остальные лечатся в домашних условиях под контролем врачей.