Берлин, 22 сентября, 2021, 13:28 — ИА Регнум. Тюнинговая компания Lorinser представила собственную версию Mercedes-Benz G 500 Final Edition. Об этом сообщает издание Autoweek.

Autoweek Mercedes-Benz G 500 от Lorinser

Стоит отметить, что всего было выпущено 200 кабриолетов Mercedes-Benz G 500 Final Edition. Затем модель была снята с производства.

Тюнеры добавили Mercedes-Benz G 500 22-дюймовый пятиспицевые колесные диски, которые пришли на смену оригинальным 18-дюймовым дискам.

Кроме того, восьмицилиндровый мотор объёмом 5,5 л получил специальные насадки выхлопной системы. Это было сделано для более агрессивного звучания двигателя.

Mercedes-Benz G 500 от Lorinser получил новую радиаторную решетку с большими черными сотами. Также модель оснастили новой оптикой с хромированными деталями.

Ранее на аукционе RM Sotheby's был продан редкий Mercedes-Benz G 500 2013 года выпуска.

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