Тбилиси, , 13:26 — REGNUM Посла Грузии в Евросоюзе Вахтанга Махароблишвили вызвали в Европейскую внешнеполитическую службу в связи с разгоревшимся скандалом с публикацией записей тайной прослушки священников Грузинской православной церкви (ГПЦ) и тех, с кем они общались. Об этом 22 сентября сообщил журналистам посол ЕС в Тбилиси Карл Харцель.

Карл Харцель

«Мы воспринимаем это очень серьёзно, так как это вызывает вопросы. Вы знаете, что дипломатические отношения регулирует Венская конвенция. Мы не считаем естественным, что такой близкий друг и партнер, как Грузия, включена в подобные действия», — отметил Харцель.

Он сообщил, что Махароблишвили разъяснили позицию Брюсселя и сообщили, какие будут следующие шаги.

Напомним, в сентябре в интернет были выложены тысячи аудиозаписей, якобы тайной слежки за высокопоставленными священнослужителями ГПЦ, а также за политиками и журналистами, с которыми те общались. Среди записей есть разговоры священников с иностранными дипломатами. К материалам приложено сообщение, в котором говорится, что наблюдения якобы осуществляли сотрудники Службы государственной безопасности Грузии.

Читайте ранее в этом сюжете: Мэр Тбилиси заявил о допустимости тайной слежки за иностранными дипломатами