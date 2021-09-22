Брюссель отреагировал на скандал со слежкой за дипломатами в Грузии
Тбилиси, 22 сентября, 2021, 13:26 — ИА Регнум. Посла Грузии в Евросоюзе Вахтанга Махароблишвили вызвали в Европейскую внешнеполитическую службу в связи с разгоревшимся скандалом с публикацией записей тайной прослушки священников Грузинской православной церкви (ГПЦ) и тех, с кем они общались. Об этом 22 сентября сообщил журналистам посол ЕС в Тбилиси Карл Харцель.
«Мы воспринимаем это очень серьёзно, так как это вызывает вопросы. Вы знаете, что дипломатические отношения регулирует Венская конвенция. Мы не считаем естественным, что такой близкий друг и партнер, как Грузия, включена в подобные действия», — отметил Харцель.
Он сообщил, что Махароблишвили разъяснили позицию Брюсселя и сообщили, какие будут следующие шаги.
Напомним, в сентябре в интернет были выложены тысячи аудиозаписей, якобы тайной слежки за высокопоставленными священнослужителями ГПЦ, а также за политиками и журналистами, с которыми те общались. Среди записей есть разговоры священников с иностранными дипломатами. К материалам приложено сообщение, в котором говорится, что наблюдения якобы осуществляли сотрудники Службы государственной безопасности Грузии.