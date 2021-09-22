Берлин, 1 февраля, 2023, 19:57 — ИА Регнум. Обучение украинский бойцов на немецких танках Leopard начнётся в ближайшее время в немецком Мюнстере. Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус в ходе встречи с журналистами после совещания танкового батальона в Аугустдорфе в земле ФРГ Северный Рейн-Вестфалия.

Иван Шилов ИА REGNUM Борис Писториус

«Это будет, конечно, не полный курс обучения, каким его проходят наши солдаты», — сказал он, добавив, что «по-другому не получится».

По его словам, в ходе обучения солдаты ВСУ получат только основные навыки.

Ране глава оборонного ведомства сообщал о том, что Германия может поставить киевскому режиму танки Leopard Украине уже в ближайшие несколько месяцев.

Как сообщало ИА REGNUM, представитель главного управления разведки министерства обороны Украины Андрей Юсов заявил, что в феврале–марте на фронте начнётся активизация военных действий.

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